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    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст

    Поклонники герцогини посчитали, что таким образом она намекает на пол будущего ребенка
    Во время официального визита герцогини Кембриджской и принца Уильяма в город Ковентри, Кейт Миддлтон надела ярко-розовое пальто. Многие рассмотрели в этом цвете намек на пол будущего ребенка. Вместе с тем пресса напоминает, что это пальто она надевает уже не впервые. Например, во время тура по США в 2014 году, когда Кэтрин носила принцессу
    • Сьогодні, 10:52
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    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Поклонники герцогини посчитали, что таким образом она намекает на пол будущего ребенка

    Во время официального визита герцогини Кембриджской и принца Уильяма в город Ковентри, Кейт Миддлтон надела ярко-розовое пальто. Многие рассмотрели в этом цвете намек на пол будущего ребенка.

    Вместе с тем пресса напоминает, что это пальто она надевает уже не впервые. Например, во время тура по США в 2014 году, когда Кэтрин носила принцессу Шарлотту, она также появилась на публике в этом пальто прямого силуэта длины до колен от бренда Mulberry. Также Миддлтон появлялась в этом пальто и за месяц до рождения Шарлотты, в марте 2015 года.

    Связь этого наряда с полом ее второго ребенка заставляет многих сделать вывод, что третий также будет девочкой. Напомним, что пополнение в их семье состоится в апреле.

    В этот раз герцогиня сочетала наряд с плотными черными колготами и туфлями на квадратном каблуке. А также черными перчатками и маленьким клатчем. Стоимость пальто составила $2068.

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    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст
    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст
    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст
    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст
    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст
    В розовом пальто Кейт Миддлтон рассмотрели пикантный подтекст

    Супруги во время визита в Ковентри любезно пообщались с поклонниками, приняли подарки и цветы и направились далее по маршруту. 

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    Джерело: ТСН

    мода и красота Кейт Миддлтон Принц Уильям
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