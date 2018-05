Известный рэпер расстрелял американских школьников

Рэпер Childish Gambino представил клип на песню This Is America

Кадр из нового видеоклипа Childish Gambino

Премьера ролика прошла на шоу Saturday Night Live, где рэпер, настоящее имя которого Дональд Гловер, был приглашенным музыкальным гостем. Режиссером видео выступил Хиро Мурай.

В видео, снятом на огромном складе, Childish Gambino очень забавно танцует на голом торсе, попутно расстреливая то человека с мешком на голове, то целый госпел-хор. Лента соединяет комическое и трагическое, что создает сюрреалистический эффект.

Сингл This Is America – первое музыкальное произведение, которое выпустил Гловер после альбома Awaken, My Love! 2016 года. Тогда альбом исполнителя номинировался на "Грэмми" за лучший альбом года.

Джерело: Buro 24/7