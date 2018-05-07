Справу про побиття Найєма веде прокурор «з минулим» - ЗМІ

ЗМІ «навели справки» на двох прокурорів

Одним з прокурорів Київської місцевої прокуратури №10, яка веде справу нардепа Мустафи Найєма, є Даур Рафікович Аґрба, який може бути наближеним до бізнесу родини нападника Саїтова, а прокурором у справі є учасник скандального ДТП у Києві Дмитро Байчас. Про це повідомляє «Українська правда».



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Нардеп Мустафа Найєм

ЗМІ «навели справки» на двох прокурорів

Одним з прокурорів Київської місцевої прокуратури №10, яка веде справу нардепа Мустафи Найєма, є Даур Рафікович Аґрба, який може бути наближеним до бізнесу родини нападника Саїтова, а прокурором у справі є учасник скандального ДТП у Києві Дмитро Байчас.

Про це повідомляє «Українська правда».

«За даними відкритих джерел, Саїда Рафіківна Агрба є однією з засновниць ТОВ «Компанія з управління активами «Ефективні інвестиції». Компанія є бенефіціаром ТОВ «Релакс-Компані», засновником якої у свою чергу є Магомед-Амін Саїтов.

«Ефективні інвестиції» зареєстрована за тією ж адресою, що й ВГО «Діаспора чеченського народу» та компанії, засновниками яких є Саїтови - на вул.Дегтярівській, 27-Т», - пише видання.

Разом з тим, інформує ЗМІ, Дмитро Байчас відомий тим, що у 2010 році у 18-річному віці, перебуваючи за кермом Porsche Cayenne став винуватцем ДТП у Києві, внаслідок якого постраждала жінка - водій другої машини-учасниці ДТП.

За даними декларації Дмитра Байчаса, він володіє лише земельною ділянкою у с.Сошників Бориспольського району на 34 тис. кв.м., та користується квартирою у Києві на 144,4 кв., що належить Владиславу Байчасу.

«Дмитро Байчас є сином Владислава Байчаса - голови Бориспільської райради, хоча у деклараціях обидвох родинні зв'язки не згадуються. З 2007 до 2010 року Байчас-старший був помічником депутата від БЮТ Сергія Міщенка, у 2010-2014 рр. очолював Бориспільську райраду, був головою Бориспільської райорганізації Партії регіонії.

Наприкінці лютого 2014 він подав у відставку з посади голови райради, однак за результатами місцевих виборів у 2015 р. був переобраний на цю посаду вже від БПП», - запевняє видання.

За даними Публічної кадастрової карти, у 2016 році на Владислава Байчаса та його найближчих родичів було зареєстровано 26 га землі, ще 43 га належить їм на правах користування.

«Також з Байчасами пов’язують низку інших компаній, серед яких ТОВ «Авто-Україна», ПАТ «Євронафтопродукт», ТОВ «Сосновий маєток-5» та інші», - резюмує ЗМІ.

У неділю ввечері повідомлялося, що ГПУ готує запит про екстрадицію Магомеда Саїтова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Також відомо, що слідчий суддя Шевченківського районного суду Києва Олена Мєлєшак відмовилася арештувати одного з нападників на нардепа Мустафу Найєма, громадянина Росії Саїтова Магомед-Саліх Арбуєвіча через недоведеність правоохоронними органами ризиків, які підозрюваний може вчинити на волі.

Як повідомляв «Главком», 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Нападниками виявилися Саїтов Ахмет, 1999 року народження, Саїтов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Магомеда-Аміна Саїтова. Згодом його затримали у Баку.