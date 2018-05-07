Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party

Совсем скоро 43-летняя Ева Лонгория станет мамой

По этому поводу актриса собрала друзей на baby shower - традиционную вечеринку в честь будущего малыша. Среди приглашенных на праздник оказались Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, София Буш и другие знаменитости.

Вопреки расхожему мнению о том, что цвет вечеринки должен указывать на пол ребенка, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" обставила все по своему вкусу. Гостей, которые согласно дресс-коду пришли в удобных пижамах, встречали композиции из желтых цветов и желтые воздушные шары в виде букв Baby Baston - по фамилии мужа виновницы торжества и отца будущего ребенка Хосе Антонио Бастона.