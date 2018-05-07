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    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party

    Совсем скоро 43-летняя Ева Лонгория станет мамой
    По этому поводу актриса собрала друзей на baby shower - традиционную вечеринку в честь будущего малыша. Среди приглашенных на праздник оказались Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, София Буш и другие знаменитости. Вопреки расхожему мнению о том, что цвет вечеринки должен указывать на пол ребенка, звезда сериала "Отчаянные
    • Сьогодні, 17:35
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    <span>Кен Пэйвс, Ева Лонгория и Шарлин Конскер</span>
    Кен Пэйвс, Ева Лонгория и Шарлин Конскер

    Совсем скоро 43-летняя Ева Лонгория станет мамой

    По этому поводу актриса собрала друзей на baby shower - традиционную вечеринку в честь будущего малыша. Среди приглашенных на праздник оказались Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, София Буш и другие знаменитости.

    Вопреки расхожему мнению о том, что цвет вечеринки должен указывать на пол ребенка, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" обставила все по своему вкусу. Гостей, которые согласно дресс-коду пришли в удобных пижамах, встречали композиции из желтых цветов и желтые воздушные шары в виде букв Baby Baston - по фамилии мужа виновницы торжества и отца будущего ребенка Хосе Антонио Бастона.

    Ева появилась в кружевном белом платье в пол и буквально светилась от счастья, фотографируясь то с одним гостем, то с другим. Сопровождая снимки поздравлениями в адрес будущих родителей, присутствующие делились кадрами с вечеринки в соцсетях.

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    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party
    Беременная Ева Лонгория устроила пижамную baby-party

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    Джерело: Hello!

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