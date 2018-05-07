Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд
- Сьогодні, 19:01
-
Розсилка
Илон Маск
Илон Маск недолго пребывал в одиночестве
Западные СМИ сообщили о новом романе основателя Tesla: причем его избранница как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную.
Илону приписывают отношения с Тайлер Хейни, молодой миллионершей из списка Forbes. Девушка основала бренд одежды для активного отдыха, который и принес ей целое состояние в возрасте 29 лет.
Впрочем, никакой официальной информации об их романе пока не поступило. Но Тайлер явно очень похожа на Эмбер. Убедится в этом вы сможете сами, посмотрев нашу галерею.
Читайте также: Артур Гаспарян прокомментировал скандал с трансляцией «Евровидения-2018» в РФ
Джерело: graziamagazine.ru