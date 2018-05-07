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    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд

    Илон Маск недолго пребывал в одиночестве
     Западные СМИ сообщили о новом романе основателя Tesla: причем его избранница как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную. Илону приписывают отношения с Тайлер Хейни, молодой миллионершей из списка Forbes. Девушка основала бренд одежды для активного отдыха, который и принес ей целое состояние
    • Сьогодні, 19:01
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    Илон Маск
    Илон Маск

    Илон Маск недолго пребывал в одиночестве

     Западные СМИ сообщили о новом романе основателя Tesla: причем его избранница как две капли воды похожа на бывшую возлюбленную.

    Илону приписывают отношения с Тайлер Хейни, молодой миллионершей из списка Forbes. Девушка основала бренд одежды для активного отдыха, который и принес ей целое состояние в возрасте 29 лет.

    Впрочем, никакой официальной информации об их романе пока не поступило. Но Тайлер явно очень похожа на Эмбер. Убедится в этом вы сможете сами, посмотрев нашу галерею.

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    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд
    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд
    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд
    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд
    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд
    Илон Маск закрутил роман с копией Эмбер Херд

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    Джерело: graziamagazine.ru

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