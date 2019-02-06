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    Жизнь

    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей

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    Конор Макгрегор - В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    Конор Макгрегор

    Спортсмен уже 10 лет в отношениях с Ди Девлин, с которой воспитывет сына

    Недавно 26-летняя Терри Мюррей заявила, что родила дочь от Конора Макгрегора, бойца MMA и примерного семьянина. Девушка утверждает: она познакомилась с Макгрегором в 2017 году на скачках Grand National и провела с ним ночь (вернее, две). А когда узнала что беременна, тут же написала об этом спортсмену, но ответа от него не получила.

    Мюррей родила девочку в конце 2017 года, которую назвала Клодой, и все это время надеялась связаться с Макгрегором, но безуспешно. Теперь, когда эта история стала достоянием общественности, Макгрегору все же придется сделать тест ДНК.

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    Конор говорил, что девушка спала не с ним, а с одним из его приятелей, но тут подъехали фотодоказательства – селфи Терри и Макгрегора с той самой ночи. Теперь отпираться бесполезно.

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    Напомним, Макгрегор уже 10 лет в отношениях с Ди Девлин. Они воспитывают сына Конора-младшего. Интересно, что будет делать Ди, если тест ДНК подтвердит, что Макгрегор изменил жене и Клода на самом деле его дочь.

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    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей
    В сети появились фото Конора Макгрегора с любовницей

     Читайте также: Жизель Бундхен откровенно рассказала, почему бросила Леонардо Ди Каприо.


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