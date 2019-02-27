  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке

    • Розсилка
    Меган Маркл - В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    Меган Маркл

    Судя по всему, у супруги принца Гарри родится девочка

    37-летняя герцогиня Сассекская Меган провела вечеринку в Нью-Йорке по случаю скорого рождения малыша еще на прошлой неделе, однако в прессе по-прежнему время от времени появляются ее подробности. Так, на днях в сети был опубликован короткий видеоролик, сделанный одним из гостей baby shower.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Des Ray (@desilou42)

    В сети также было опубликовано несколько Instagram сториз, в которых многие интернет-пользователи разглядели намек на пол будущего наследника британского престола. На эти мысли их натолкнул декор сладкого стола, выдержанный в нежно-розовых тонах, а также недвусмысленный хештэг #girl.

    Напомним, что вернувшись из Нью-Йорка, Меган Маркл вместе с супругом почти сразу же отправилась с официальным трехдневным визитом в Марокко. 

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
    В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке

     Читайте также: Как выглядела Меган Маркл во время визита в Марокко (фото)
    дети Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ