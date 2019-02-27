В сети появилось видео с закрытой вечеринки Меган Маркл в Нью-Йорке
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Розсилка
Судя по всему, у супруги принца Гарри родится девочка
37-летняя герцогиня Сассекская Меган провела вечеринку в Нью-Йорке по случаю скорого рождения малыша еще на прошлой неделе, однако в прессе по-прежнему время от времени появляются ее подробности. Так, на днях в сети был опубликован короткий видеоролик, сделанный одним из гостей baby shower.
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В сети также было опубликовано несколько Instagram сториз, в которых многие интернет-пользователи разглядели намек на пол будущего наследника британского престола. На эти мысли их натолкнул декор сладкого стола, выдержанный в нежно-розовых тонах, а также недвусмысленный хештэг #girl.
Напомним, что вернувшись из Нью-Йорка, Меган Маркл вместе с супругом почти сразу же отправилась с официальным трехдневным визитом в Марокко.