В сети появился первый тизер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джо Пеши

Гангстерская драма с Робертом Де Ниро и Аль Пачино выйдет уже этой осенью

Netflix показал тизер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе во время одной из рекламных пауз церемонии вручения премии «Оскар».

Фильм выйдет уже этой осенью. Главные роли в «Ирландце» исполняют Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши и Харви Кейтель. В фильме также сыграли Анна Пэкуин, Бобби Каннавале и другие.

Первый тизер картины, над которой Скорсезе работал много лет, необычайно лаконичен и скуп на детали. В ролике совсем нет кадров из фильма, но есть отрывок из диалога.

«Насколько я понимаю, ты мой брат», - говорит Аль Пачино. «Да, конечно. Приятно познакомиться»,- отвечает Роберт Де Ниро. Потом Аль Пачино добавляет: «Я слышал, ты красишь дома».

Выражение «Я слышал, ты красишь дома» на языке мафии означает «Я слышал, ты умеешь убивать людей».

Новый фильм Скорсезе снят по книге «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта и рассказывает о Фрэнке Ширане (Роберт Де Ниро), совершившем 25 заказных убийств, в том числе он убил профсоюзного лидера Джимми Хоффу.

Для создания фильма Скорсезе выделили бюджет размером $140 миллионов. Как пишет IndieWire, в фильме будет множество флешбеков, для этого создатели прибегнули к технологии «омоложения» актеров, аналогичной той, что использовали в «Загадочной истории Бенджамина Баттона».

Netflix выкупил права на «Ирландца» у студии Paramount, которая планировала съемки этого фильма еще десять лет назад.





Джерело: Esquire