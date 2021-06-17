Курьезные фото горемычных котиков, с которыми явно что-то стряслось

Время безудержных танцев с собственным отражением в зеркале

В представлении большинства людей у кошек есть ровно два состояния. В первом они ласковые мурлыки, сонные лентяи. Во втором – азартные охотники и любители поиграть с клубочком или чужой ногой.

Поэтому когда кошки ни с того, ни с сего начинают вести себя иначе, это откровенно настораживает. Может, они и правда к космосу подключаются? Ну или программа начинает сбоить? Не понятно.

«А сейчас время безудержных танцев с собственным отражением в зеркале», «Она постоянно вылазит туда и я 10 минут пытаюсь её снять, а она сопротивляется при этом», «Если бы она училась в школе, то это была бы отличная фотка для школьного альбома», «Залез в ванну и впал в депрессию. И это без воды!», «Демон разрушения раздвоился и вселился в этих двоих», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.