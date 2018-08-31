Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в одну из больниц Тбилиси
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Вахтанг Кикабидзе
Известный артист, который активно поддерживает Украину, попал в больницу
Что именно произошло с легендарным грузинским актером пока неизвестно.
О состоянии своего здоровья Вахтан Константинович сообщил одной из российских радиостанций.
Актера спросили, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона, который скончался вчера в одной из московских клиник, на что Кикабидзе ответил:
«Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», - сказал актер.
Стоит отметить, что последние годы Вахтанг Кикабидзе и Иосиф Кобзон не испытали к друг другу теплых чувств.
Во время российско-грузинского конфликта Кобзон поссорился с Кикабидзе. Тогда грузинский певец и актёр отказался принять российский орден Дружбы.