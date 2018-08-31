Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в одну из больниц Тбилиси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вахтанг Кикабидзе

Известный артист, который активно поддерживает Украину, попал в больницу

Что именно произошло с легендарным грузинским актером пока неизвестно.

О состоянии своего здоровья Вахтан Константинович сообщил одной из российских радиостанций.

Актера спросили, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона, который скончался вчера в одной из московских клиник, на что Кикабидзе ответил:

«Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», - сказал актер.

Стоит отметить, что последние годы Вахтанг Кикабидзе и Иосиф Кобзон не испытали к друг другу теплых чувств.

Во время российско-грузинского конфликта Кобзон поссорился с Кикабидзе. Тогда грузинский певец и актёр отказался принять российский орден Дружбы.