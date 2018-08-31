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    Жизнь

    Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в одну из больниц Тбилиси

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    Вахтанг Кикабидзе - Вахтанг Кикабидзе госпитализирован в одну из больниц Тбилиси
    Вахтанг Кикабидзе

    Известный артист, который активно поддерживает Украину, попал в больницу

    Что именно произошло с легендарным грузинским актером пока неизвестно.

    О состоянии своего здоровья Вахтан Константинович сообщил одной из российских радиостанций.

    Актера спросили, пойдет ли он на похороны Иосифа Кобзона, который скончался вчера в одной из московских клиник, на что Кикабидзе ответил:

    «Никто не приглашал на похороны. Я сейчас лежу в больнице», - сказал актер. 

    Стоит отметить, что последние годы Вахтанг Кикабидзе и Иосиф Кобзон не испытали к друг другу теплых чувств. 

    Во время российско-грузинского конфликта Кобзон поссорился с Кикабидзе. Тогда грузинский певец и актёр отказался принять российский орден Дружбы.

     

     

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