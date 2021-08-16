Побитый танцор из команды Дорофеевой пришел в себя

Побитый танцор из балета Дорофеевой вышел из комы

Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого в начале августа жестоко побил экс-сотрудник УГО, вышел из комы.

Радостную новость сообщила мама парня Ирина Гончаренко. Она написала в Facebook: «Проснулся Женя. Двигаемся дальше». Также информацию обнародовала сама Дорофеева.

«Друзья! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся!» — сообщила артистка.

Отметим, что в Киеве в начале августа жестоко побили танцора Нади Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях Надя сообщила, что парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после ударил танцовщика об забор.

Вскоре нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.

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