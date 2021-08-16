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    Побитый танцор из команды Дорофеевой пришел в себя

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    Побитый танцор из команды Дорофеевой пришел в себя
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    Побитый танцор из балета Дорофеевой вышел из комы

    Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко, которого в начале августа жестоко побил экс-сотрудник УГО, вышел из комы.

    Радостную новость сообщила мама парня Ирина Гончаренко. Она написала в Facebook: «Проснулся Женя. Двигаемся дальше». Также информацию обнародовала сама Дорофеева.

    «Друзья! Только что говорила с мамой Жени! Женя сегодня проснулся!» — сообщила артистка.

    Отметим, что в Киеве в начале августа жестоко побили танцора Нади Дорофеевой. Его ввели в медикаментозный сон. В соцсетях Надя сообщила, что парень вместе с друзьями вышел из гей-клуба. Когда неожиданно неизвестный сначала толкнул, а после ударил танцовщика об забор.

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    Побитый танцор из команды Дорофеевой пришел в себя
    Побитый танцор из команды Дорофеевой пришел в себя

    Вскоре нападающего удалось задержать — им оказался 28-летний работник Управления государственной охраны Украины. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины, то есть задача умышленного тяжкого телесного повреждения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

    Согласно материалу, вновь вернулись в моду остроносые сапоги и ботинки, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Специалисты подчеркнули, что трендовыми стали как низкие, так и высокие модели. Манекенщицы прошлись в описанной обуви на показах модных домов Balenciaga, Gianvito Rossi, Jimmy Choo, Y2K и других.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Побитый танцор из команды Дорофеевой пришел в себя