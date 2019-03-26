Вдова Николая Караченцова перенесла операцию



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Людмила Поргина kp.ua

Людмиле Поргиной из-за проблем с рукой потребовалось оперативное вмешательство

Вдова Николая Караченцова попала в московскую больницу. Ей сделали операцию. Сейчас Людмила Поргина приходит в себя и ее скоро выпишут, сообщило ФАН.

Как оказалось, актриса упала на даче и сломала левую руку. Травма оказалась очень серьезной и пришлось потрудиться хирургам. 27 марта Поргину выпишут, но гипс ей придется носить еще месяц.

«Была в Петербурге на вручении премии «Фигаро». Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома, - рассказала Вдова Николая Караченцова агентству.

В ближайшее время Поргина собирается выбрать скульптора, который сделает эскизы памятника Николая Караченцова. Также ей поступили предложения написать мемуары, но актрисе все еще слишком больно от утраты мужа, чтобы серьезно обдумывать это.

Напомним, что Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года, за день до своего дня рождения. Актеру должно было исполнится 74 года.

Здоровье артиста сильно подкосила авария в 2005 году, в результате которой Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Артист спешил с дачи в Москву, взволнованный новостью о смерти тёщи. В спешке Караченцов не пристегнулся ремнём безопасности и превысил скорость, а на улице в это время был гололед.

В ту же ночь актеру сделали трепанацию черепа и операцию на головном мозге. Караченцов пролежал 26 дней в коме. За все это время речь Караченцова так не восстановилась в полной мере. Актер проходил лечение в Израиле и Пекине и даже посетил Киев в разгар событий на Майдане.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине