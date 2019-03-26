Актер из «Игры престолов» заявил, что Железный трон не достанется никому



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Эйден Гиллен

Артист, сыгравший Петира «Мизинца» Бейлиша, выдвинул свою версию финального сезона фэнтазийной саги

До выхода восьмой части «Игры престолов» остается все меньше времени, зато количество теорий по поводу того, «чем сердце успокоится» растет в геометрической прогрессии.

После того, как свою «лепту» об окончании кровавой саги внесли Эмилия Кларк, Кит Харрингтон, Лина Хиди и другие исполнители «основных партий», слово взял Эйдан Гиллен, который сыграл в сериале Петира «Мизинца» Бейлиша.

По мнению актера, финал, где кому-то достанется престол, будет «скучным» и он полагает, что Железный трон никто не получит.

«Я не думаю, что это произойдет», - рассказал он журналистам. «Это было немного скучно. Я не знаю, но мне кажется, что изначально это было что-то вроде квеста для безусловного победителя, который будет править с Железного трона. Но мне кажется, что с тех пор эта концепция изменилась», - отметил он.

«Возможно, что так это и будет, а возможно, что в финале зрителя ждет сюрприз и он даже не представляет, кто окажется на троне. Я не знаю, кто займет престол. Надеюсь, кто-нибудь милый», - цитирует Гиллена Express.

Можно предположить, что версия «Мизинца» расстроит многих фанатов, но, в качестве утешения им стоит иметь в виду, что актер все-таки наверняка не знает, чем закончится «Игра престолов».