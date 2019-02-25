Верховную Раду призвали запретить артистам, гастролирующим в РФ, представлять Украину на «Евровидении»



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Результаты финального этапа Нацотбора-2019 спровоцировали скандал

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий призвал правительство уделить внимание вопросу концертной деятельности украинских артистов на территории РФ.

«Давайте мы сделаем так, чтобы в будущем Украину на международных форумах, как Евровидение, не представляли солисты, которые выступают в стране-агрессоре, с песнями, которые принадлежат российским компаниям, и в дальнейшем могут быть элементами гибридной войны», - сказал депутат Княжицкий к первому вице-премьер-министру Украины Степану Кубиву, сообщает Униан.

Также Княжицкий призвал правительство уделить внимание этому вопросу и, «возможно, профинансировать поездку украинского певца на Евровидение, потому что для нашего государства в условиях гибридной войны это очень важно».

В свою очередь Кубива отметил, что правительство не вмешивается в этот процесс.

Напомним, что ранее победительница Нацотбора-2019 на конкурс «Евровидение» рассекретила детали договора, который она должна подписать с НТКУ и заявила, что на нее оказывается давление.

Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение -2019». Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ», - заявила артистка.