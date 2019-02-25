Джамала поздравила Maruv с победой на Нацотборе-2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джамала instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица рассказала о критериях, которыми руководствовалась при выставлении оценок конкурсантам

На выходных состоялся финальный этап Наотбора на международный песенный конкурс «Евровидение» из-за которого в сети разгорелись настоящие «мексиканские» страсти. Вначале, украинские патриоты обсуждали интервью дуэта Anna Maria и фальшивые ноты фронтвумен группы Kazka, а поздним субботним вечером вся сеть пестрила поздравлениями и оскорблениями в адрес победительницы Нацотбора - певицы Maruv.

Мало того, представители НТКУ заявили, что для того, что бы Maruv поехала в Израиль на песенный конкурс ей придется принять ряд условий.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — рассказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова в комментарии изданию «Громадське».

Но не только конкурсантам «досталось» в сети. Многие меломаны и украинские патриоты раскритиковали жюри, которое высоко оценило конкурсную композицию и провокационные па певицы Maruv в финале.

Украинская певица и победительница «Евровидения-2016» Джамала решила ответить на обвинения в сети весьма лаконичным постом.

По словам артистки, она оценивала выступления исключительно с точки зрения музыки.

«Евровидение» - это, прежде всего, праздник музыки, такая песенная Олимпиада. Однако, в ситуации, в которой сейчас находится наша страна, мне, как и многим нашим гражданам, трудно контролировать эмоции во время таких разговоров, которые звучали на сцене Нацотбора, особенно в отношении Крыма. И именно поэтому мне важно подчеркнуть, что это никоим образом не повлияло на то, как я ставила оценки участникам. Я руководствовалась исключительно справедливой профессиональной оценкой песен и артистов, и их шансов победить в Тель-Авиве. Я неоднократно говорила, какие критерии буду использовать, и моя мотивация это исключительно победа Украины. Страна выбрала Марув победителем, и я присоединяюсь к искренним поздравлениям по этой победы!», - написала Джамала на своей странице в Instagram.



