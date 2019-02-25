Мика Ньютон о скандале на Нацотборе: Все наши артисты время от времени поют в России

Украинская певица Мика Ньютон, которая представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2011 году, уже давно перестала мелькать на музыкальных каналах. Причиной этому стало то, что девушка уехала заграницу и теперь наслаждается съемками в рекламных роликах, глянцевых журналах и в кино.

Несмотря на плотный график и недавнее замужество Мика Ньютон тщательно следит за тем, что происходит в Украине. Конечно же, девушка в сети прокомментировала результаты финала Нацотбора, победительницей которого стала Maruv.

«И снова Евровидение... Скандалы. Я такое очень не люблю, так как сама прошла эту нелегкую историю и всегда стараюсь держаться в стороне. Очень много пишут мне и спрашивают на эту тему. Поэтому, я скажу одно: музыка вне политики. Это правда. Но, если ты выбрал дорогу артиста, публичного человека, то ты должен знать, что тебе будут задавать разные вопросы: «Что ты кушаешь с утра?», «Где записываешь песни?» и, в том числе, политика!. Хочется или нет, но ты должен быть готов дать ответ на вопрос «Чей Крым?». Сейчас в стране самое тяжелое время и вы хотите, что бы спрашивали про что? И хвалили, что у вас в России гастроли? Я просто не понимаю, какое моральное право имеют артисты представлять Украину, которые работают в России? Ну как? Почему их допустили в финал? Почему все пишется уже после финала? Все наши топ-артисты время от времени поют в России. Про это молчат и выживают тех, кого им выгодно. Но работают практически все. Тихонечко так! Зарабатывают! Чего вы молчите? Делайте свой research на каждого участника перед конкурсом. А нет...все хотят, что бы снова о нас европейская пресса писала и не очень хорошо писала... и смеются, что снова пошло что-то не так...», - с горечью написала Мика Ньютон на своей странице в Facebook.

Напомним, что несмотря на то, что Maruv победила в Нацотборе-2019, член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова отметила, что окончательное решение еще не принято.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv», — рассказала Кольцова в комментарии изданию «Громадське».



