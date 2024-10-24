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Бодіпозитив у минулому? Guardian розповіло про зміни на модних подіумах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Модні експерти стурбовані поверненням на подіуми «надзвичайно худих моделей»
фото із відкритих джерел

Мода на моделей із пишними формами може знову відійти у минуле, натомість популярнами стають естремально худі учасниці показів

Експерти модної індустрії стурбовані трендом повернення до «екстремально худих моделей». Модні дизайнери демонструють зворотну тенденцію до інклюзивності: на 208 останніх показах 95% образів було представлено жінками «нульового розміру» (40-42 європейського розміру, – «Главком»). Про це пише The Guardian.

«Ми стикаємося з тривожним поверненням до використання «надзвичайно худих моделей» із крахом зусиль щодо інклюзивності розмірів у Нью-Йорку, Лондоні, Мілані та Парижі», –  йдеться у звіті експертів Vogue Business.

У тих же 208 показах тільки 0,8% образів демонстрували так звані plus-size-моделі (від 52 розміру). На показах у Мілані 98% всіх луків були орієнтовані на худих моделей.

Надзвичайно худі моделі завжди домінували на подіумах, але в останні роки дизайнери намагалися демонструвати ширший діапазон одягу для різних типів статури. У 2000 році хедлайнером Chanel стала модель Джилл Кортльов, яка стала першою за десятиліття моделлю, що пройшла кастинг, і мала більший за 42 європейський розмір (стандартний розмір моделей для подіума, – «Главком»).

«Таке відчуття, що ми зробили 10 кроків назад», – зазначає засновниця модельного агентства Milk Management Анна Шиллінглоу. За її словами, більшість модних дизайнерів розглядали жінок з пишними формами лише як модний тренд, і не більше. При цьому вона стверджує, що середній розмір одягу у Великій Британії – UK 16 (50-52 український розмір).

Цього сезону Chanel включив кілька моделей середнього та великого розміру, але інші люксові бренди цього не зробили. Різноманітність статур у своїх колекціях відобразили лише нові дизайнери.

Нагадаємо, у Парижі нещодавно відбувся Тиждень моди. У перший день показу у Національній паризькій опері свої сукні демонстрував модний дім L'Oreal. Кендалл Дженнер та Кара Делевінь вразили глядачів відвертими образами, Єва Лонгорія та Джейн Фонда приміряли не менш розкішні сукні під час шоу Walk Your Worth у рамках жіночого готового одягу весна-літо «Колекція 2025 року».

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Теги: супермодель мода Ніколь Кідман Vogue модель

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