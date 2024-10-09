Названо лауреатів Нобелівської премії-2024 з хімії

Серед безлічі наукових застосувань дослідники тепер можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створювати зображення ферментів, які можуть розкладати пластик

Лауреатами Нобелівської премії з хімії 2024 року стали вчений з США Девід Бейкер «за обчислювальний дизайн білка» та британці Деміс Хассабіс та Джон Джампер «за передбачення структури білка». Про це йдеться на сайті Фонду Нобеля.

«Одне з відкриттів, визнаних цього року, стосується створення вражаючих білків. Інше – про здійснення 50-річної мрії: передбачити структуру білків за їх амінокислотними послідовностями. Обидва ці відкриття відкривають широкі можливості», – каже Хайнер Лінке, голова Нобелівського комітету з хімії.

Білки зазвичай складаються з 20 різних амінокислот, які можна описати як будівельні блоки життя. У 2003 році Девіду Бейкеру вдалося використати ці блоки для розробки нового білка, який не був схожий ні на один інший білок. З тих пір його дослідницька група створювала білкові сполук, які можна використовувати як фармацевтичні препарати, вакцини, наноматеріали та крихітні сенсори.

Друге відкриття стосується передбачення білкових структур. У білках амінокислоти з’єднані разом у довгі нитки, які складаються в тривимірну структуру, яка є вирішальною для функції білка. З 1970-х років дослідники намагалися передбачити структуру білків за амінокислотними послідовностями, але це було, як відомо, важко. Однак чотири роки тому стався приголомшливий прорив.

У 2020 році Деміс Хассабіс і Джон Джампер представили модель штучного інтелекту під назвою AlphaFold2. З його допомогою вони змогли передбачити структуру практично всіх 200 мільйонів білків, які ідентифікували дослідники. З моменту прориву AlphaFold2 використовували понад два мільйони людей зі 190 країн. Серед безлічі наукових застосувань дослідники тепер можуть краще зрозуміти стійкість до антибіотиків і створити зображення ферментів, які можуть розкладати пластик.

«Життя не могло б існувати без білків. Те, що тепер ми можемо передбачати структури білків і створювати власні білки, приносить найбільшу користь людству», – деться у заяві на сайті Фонду Нобеля.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

Як відомо, цьогоріч початок нобелівського тижня, коли оголошуватимуть лауреатів премії у галузях медицини, хімії, фізики, літератури, економіки й миру припадає на 7 жовтня.

Нагадаємо, у 2024 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття мікроРНК та її ролі у посттранскрипційній регуляції генів.

До слова, президент України Володимир Зеленський номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році.

Раніше 18 депутатів Верховної Ради України підписали колективний лист до Нобелівського комітету із закликом відхилити кандидатуру Рубена Варданяна як номінанта на здобуття Нобелівської премії миру у 2024 році. Зокрема, у 2019 році 22 депутати Європарламенту ініціювали внесення Варданяна до санкційних списків, як «соратника Кремля». А у 2022 році, 46 членів Конгресу США внесли Варданяна у проєкт списку санкцій, поряд з кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян.