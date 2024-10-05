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Території в обмін на вступ до НАТО: Банкова відреагувала на резонансну публікацію Financial Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Території в обмін на вступ до НАТО: Банкова відреагувала на резонансну публікацію Financial Times
Офіс президента заперечив можливість переговорів, які описала Financial Times
фото з відкритих джерел

Авторитетне британське видання Financial Times повідомило про можливий компроміс, який нібито розглядають українські урядовці із західними союзниками – членство в НАТО в обмін на дипломатичне розв'язання питання окупованих Росією територій у майбутньому. Однак в Офісі президента можливість таких переговорів абсолютно заперечують.

В публікації Financial Times йдеться про те, що деякі українські посадовці в переговорах із західними дипломатами схиляються до думки, що значущі гарантії безпеки можуть стати основою переговорного врегулювання, в якому Росія збереже де-факто, але не де-юре, контроль над усією або частиною окупованих українських територій.

У цьому контексті видання згадує заяви уже колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга про гарантії безпеки США Японії, які не поширюються на Курильські острови, чотири з яких Японія вважає своїми, але вони контролюються Росією після захоплення Радянським Союзом у 1945 році. Також він наводив приклад Німеччини, коли Західна Німеччина вступила до НАТО в 1955 році, попри те, що Східна Німеччина (НДР) була країною соцтабору і перебувала у сфері впливу Москви. 

Financial Times стверджує, що «західнонімецька модель» для України обговорюється у зовнішньополітичних колах вже понад 18 місяців, але тепер ця ідея начебто набула нового розмаху.

В Офісі президента можливість таких переговорів із західними партнерами назвали «маячнею» .

«Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали би розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати. По-друге, ми не торгуємо суверенітетом і територіями» , – заявило джерело «24 каналу» в ОП.

Нагадаємо, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту «плану перемоги» України.

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Теги: президент Володимир Зеленський обмін модель Японія Німеччина росія

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