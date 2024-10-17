Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони
Міністерство оборони змінює модель надання меддопомоги для військових
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони прийняло офіційно нову модель медичної допомоги бійцям на полі бою 

Медичну допомогу на полі бою надаватимуть, враховуючи практичний досвід українських військових медиків, а також використовуючи методики та знання, здобуті від партнерів з НАТО. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій. Наказ № 598 від 03.09.2024 визначає модель рольової медичної підтримки згідно зі стандартами НАТО», – йдеться в повідомленні.

Документ охоплює всі етапи медичної допомоги, зокрема профілактику, лікування та евакуацію поранених і хворих військових, поліцейських і службовців цивільного захисту всіх сил безпеки та оборони. Він визначає чотири рівні медичної підтримки: перший (R1) – це базова медична допомога та невідкладне втручання; другий (R2) – це розширена медична допомога, включаючи реанімацію та хірургію на етапі до госпіталізації; третій (R3) – спеціалізована допомога в госпіталях; четвертий (R4) – це комплексна допомога, що включає спеціалізовані послуги та реабілітацію в тилових шпиталях.

Згідно з наказом, також додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров’я.

Як повідомили в пресслужбі, запровадження цього наказу підвищить якість медичної допомоги на полі бою, полегшить розуміння можливостей медичних підрозділів та покращить співпрацю з медичними службами країн НАТО.

Наступним етапом стане затвердження нових стандартів оснащення відповідно до рівнів надання медичної допомоги. Це дозволить уніфікувати медичні підрозділи всіх Сил безпеки та оборони.

До слова, до кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти на тимчасово окупованих територіях України змушені вивозити своїх поранених на території прикордонних областей Росії. 

Раніше стало відомо, що Центр національного спротиву повідомив про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.

Читайте також:

Теги: окупанти Міноборони наказ модель президент послуги медицина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються на відкритих ділянках місцевості
Тривога тривала майже дві години: стали відомі наслідки атаки дронів на Київщину
15 жовтня, 09:44
Воїни УПА
Як склалась би історія України, якби не було УПА
14 жовтня, 12:28
Міжнародна група гірничо-металургійних компаній планувала видобути на шахті 5,3 млн тонн вугілля у 2024 році
Чому Росія хоче захопити шахту в Покровському районі: деталі від The Economist
13 жовтня, 18:13
Французький лідер хоче підтвердити рішучість країни продовжувати надавати підтримку Україні
Президент Франції прийме Зеленського в Єлисейському палаці
9 жовтня, 20:04
Раніше режим Лукашенка визнав полк Калиновського «екстремістським формуванням»
Білорусь визнала полк Калиновського «терористичною організацією»
25 вересня, 21:13
Українська розвідка стає глобальним гравцем, а нелінійна стратегія Буданова щодо послаблення ворога будь-якими доступними методами демонструє високу адаптивність та інноваційний підхід до ведення війни
Звільнення Буданова. Невже це правда?
25 вересня, 13:08
Ердоган зустрівся із Пашиняном
Ердоган у Нью-Йорку зустрівся із вірменським прем’єром Пашиняном: про що говорили
25 вересня, 00:00
Сили ППО працювали вночі на Рівненщині
Нічні вибухи на Рівненщині: що відомо про наслідки
20 вересня, 08:50
Прикордонники продовжують нищити техніку росіян
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
19 вересня, 12:36

Здоров'я

На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони
На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони
Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна
Названо п'ять особливостей онкологічних захворювань, які провокує війна
Прогноз магнітних бур на 16-18 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 16-18 жовтня: якою буде сонячна активність
Рак, війна та гроші: що змінилося у лікуванні онкології?
Рак, війна та гроші: що змінилося у лікуванні онкології?
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 13-15 жовтня: якою буде сонячна активність
Реформа МСЕК: Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт
Реформа МСЕК: Міністерство охорони здоров'я розробило законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Кучма пояснив, чого добивається Путін
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Голова Хмельницької МСЕК оформила інвалідність для 50 прокурорів області: список
15K
Сирський, Буданов і Малюк. Як воєначальники слухали план перемоги від Зеленського (фото)
8524
Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через БпЛА
Сьогодні, 02:32
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Презентація Плану перемоги та пакет допомоги від США. Головне за 16 жовтня
Вчора, 21:00
Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Вчора, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Вчора, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Вчора, 00:56

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua