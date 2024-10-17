На полі бою меддопомогу надаватимуть за стандартами НАТО – Міноборони

Міністерство оборони прийняло офіційно нову модель медичної допомоги бійцям на полі бою

Медичну допомогу на полі бою надаватимуть, враховуючи практичний досвід українських військових медиків, а також використовуючи методики та знання, здобуті від партнерів з НАТО. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Міністерство оборони України затвердило нові обсяги надання медичної допомоги на догоспітальному етапі під час бойових дій. Наказ № 598 від 03.09.2024 визначає модель рольової медичної підтримки згідно зі стандартами НАТО», – йдеться в повідомленні.

Документ охоплює всі етапи медичної допомоги, зокрема профілактику, лікування та евакуацію поранених і хворих військових, поліцейських і службовців цивільного захисту всіх сил безпеки та оборони. Він визначає чотири рівні медичної підтримки: перший (R1) – це базова медична допомога та невідкладне втручання; другий (R2) – це розширена медична допомога, включаючи реанімацію та хірургію на етапі до госпіталізації; третій (R3) – спеціалізована допомога в госпіталях; четвертий (R4) – це комплексна допомога, що включає спеціалізовані послуги та реабілітацію в тилових шпиталях.

Згідно з наказом, також додаткову медичну допомогу на полі бою можуть надавати команди підтримки. До їх складу можуть входити медичні працівники з різних підрозділів та цивільних закладів охорони здоров’я.

Як повідомили в пресслужбі, запровадження цього наказу підвищить якість медичної допомоги на полі бою, полегшить розуміння можливостей медичних підрозділів та покращить співпрацю з медичними службами країн НАТО.

Наступним етапом стане затвердження нових стандартів оснащення відповідно до рівнів надання медичної допомоги. Це дозволить уніфікувати медичні підрозділи всіх Сил безпеки та оборони.

До слова, до кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти на тимчасово окупованих територіях України змушені вивозити своїх поранених на території прикордонних областей Росії.

Раніше стало відомо, що Центр національного спротиву повідомив про критичну ситуацію з медичним обслуговуванням цивільного населення на тимчасово окупованих територіях сходу України. Згідно з інформацією, місцеві лікарні масово відмовляються приймати громадян для надання медичної допомоги.