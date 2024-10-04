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Рішення щодо економічного бронювання вже прийнято? Нардеп дав відповідь

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Рішення щодо економічного бронювання вже прийнято? Нардеп дав відповідь
У новій моделі планують перейти від критичності підприємства до критичності працівника
фото з відкритих джерел

Остаточна модель бронювання ще узгоджується в Раді

Рішення про впровадження в Україні економічного бронювання уже прийнято. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп зазначив, що під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України заступник міністра економіки Віталій Кіндратів попросив залишити у законодавстві норму про щомісячну звітність ПДФО саме через плани впровадження економічного бронювання.

«Сказав що точно будуть  впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз зозглядають декілька моделей (три). Чекають «рішення політичного керівництва», – додав Железняк.

Зокрема, в новій моделі планують перейти від критичності підприємства до критичності працівника. Працівника планують бронювати на рік, однак із щомісячним підтвердженням зарплати.

Нагадаємо, економічне бронювання від мобілізації може запрацювати в Україні вже цього року. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. На його думку, це одне з найскладніших питань за п’ять років і його неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні.

За підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в бюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 млрд гривень.

До слова, Верховна Рада розробила три концепції економічного бронюваннявід мобілізації. Концепції економічного резервування були представлені під час зустрічі, організованої Комітетом з питань економічного розвитку. Серед варіантів, які були запропоновані законодавцями, можна виділити:

  • сплату спеціального збору за бронювання працівників;
  • бронювання на основі заробітної плати;
  • змішана модель бронювання.

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Теги: Верховна Рада депутат бюджет модель Данило Гетманцев Ярослав Железняк

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