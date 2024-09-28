ЗСУ показали, як «купають» німецький танк Leopard

Під час навчань екіпаж танку провів неповне занурення Leopard-2

Танкісти тренуються долати водні перешкоди

Бійці 33 механізованої бригади плавають на танку Leopard. Танкісти тренуються долати водні перешкоди, щоб бути готовими перепливати річки чи озера. Про це йдеться в сюжеті Армія TV.

Під час навчань екіпаж танку провів неповне занурення Leopard-2, хоча ця модель з додатковим обладнанням може і повністю зануритись під воду.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

Також Норвегія відкриває власне виробництво танків Leopard 2, франко-німецький холдинг KNDS та норвезька компанія Ritek підписали угоду про організацію виробництва німецької техніки.

Нагадаємо, уряд Австралії спільно зі Сполученими Штатами розробляє план, який передбачає передачу Україні американських танків Abrams.