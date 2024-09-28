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ЗСУ показали, як «купають» німецький танк Leopard

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ показали, як «купають» німецький танк Leopard
Під час навчань екіпаж танку провів неповне занурення Leopard-2
фото: скріншот із відео

Танкісти тренуються долати водні перешкоди

Бійці 33 механізованої бригади плавають на танку Leopard. Танкісти тренуються долати водні перешкоди, щоб бути готовими перепливати річки чи озера. Про це йдеться в сюжеті Армія TV.

Під час навчань екіпаж танку провів неповне занурення Leopard-2, хоча ця модель з додатковим обладнанням може і повністю зануритись під воду.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Також Берлін з іншими партнерами надасть українським військам ще 77 танків Leopard 1A5.

Також Норвегія відкриває власне виробництво танків Leopard 2, франко-німецький холдинг KNDS та норвезька компанія Ritek підписали угоду про організацію виробництва німецької техніки.

Нагадаємо, уряд Австралії спільно зі Сполученими Штатами розробляє план, який передбачає передачу Україні американських танків Abrams.

 

 

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Теги: армія війна модель Берлін танки

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