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У США розлучилося відоме зіркове подружжя: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Каньє Вест і Б'янка Цензорі одружилися в 2022 році
фото: instagram/biancasensorii

Репер не зміг подолати кризу у відносинах зі своєю дружиною

Відомий американський репер Каньє Вест розлучається австралійською моделлю Б'янкою Цензорі. Вони розірвали стосунки ще декілька тижнів тому. Про це  повідомляє TMZ.

Видання пише, що репер не зміг подолати кризу у відносинах зі своєю дружиною. Він неодноразово розповідав близьким, що планує розлучення та переїзд до Токіо.

Нещодавно подружжя повідомило своєму оточенню, що вони офіційно розлучилися кілька тижнів тому. Модель після розриву, вирушила до Австралії, щоб провести час із родиною та друзями.

Зауважимо, що Каньє Вест та Б'янка Цензорі перебували у шлюббі два роки.

Нагадаємо, що 30 червня Каньє Вест, який заявляв про свою антисемітську та проросійську позицію, відвідав Москву. Там він святкував день народження російського дизайнера Гоші Рубчинського.

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Теги: США шлюб модель сім'я Каньє Вест розлучення

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