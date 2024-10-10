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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Як знищити російську ядерну зброю

glavcom.ua
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Без ядерної зброї Росія більше не зможе шантажувати світ
колаж: glavcom.ua

«Домогтися добровільного роззброєння Росії – хоч індивідуального, хоч у рамках всесвітнього роззброєння – практично нереально»

Стратегічну мету України я визначаю як «Побудову суб’єктної держави, яка здатна розвиватися і захищатися при наявності непримиренного ворога, який ресурсно значно переважає. При чому, як мінімум, 50% безпеки Україна повинна забезпечувати собі сама (інша половина – допомога партнерів). Фактично, це модель, схожа з Ізраїлем. Або зі Швецією до вступу у НАТО, тільки вона спиралася на власні ресурсі на 70-80%.

Але є ще інша мета – нищого рівню, яку одночасно можна вважати одним з інструментів досягнення головної мети. А саме: створення Україною такого озброєння, яке нівелює наявність у РФ ядерної зброї.

Тобто, домогтися добровільного роззброєння Росії – хоч індивідуального, хоч у рамках всесвітнього роззброєння – практично нереально. Забезпечити контрольований розпад недоімперії з паралельним позбавленням її ЯЗ – теж завдання надскладне. І надто багато буде залежати від процесів у Росії, на які Україна не впливає.

А от розробити і виробити високотехнологічну зброю, яка перетворить ядерну дубинку у лапах кремлівських кровожерних мавп на звичайний кілок – це задача, яку Україна вирішити здатна.

І, на відміну від вельми ризикованих ідей повернення Україною собі ядерної зброї, таку ідею по нейтралізації російської ЯЗ наші партнери підтримають із захватом. Тому що кремлівський ядерний шантаж їх такі дістав до печінок.

Зверніть увагу: кожна дія недоімперії, яка ламає світовий безпековий порядок, обов’язково спирається на наявність в РФ радянської ЯЗ. Світ постійно знаходиться під впливом російського виття про те, що ядерна країна не може програти війну, що треба за допомогою ЯЗ знищити столиці недружніх до РФ держав, що світ чекає апокаліпсис, який Росія йому влаштує.

Тобто, Росія з настирливістю дурня наполягає, що буде робити що завгодно, бо в неї є ЯЗ. І нічим більше вона своїх зазіхань на світове лідерство підтвердити не в змозі. Нічим! Тому й постійно лякає змінами у ядреній доктрині і тому подібним.

Як думаєте, скільки часу після того, як російську ЯЗ буде нейтралізовано, знадобиться НАТО, щоб почати вживати щодо кремлівських терористів ті самі заходи, які вживає Ізраїль по відношенню до ватажків Хезболли? Вважаю, що на це підуть дні, навіть не тижні.

Реально нейтралізувати ЯЗ, зробити її недієздатною може рій спеціалізованих мініатюрних дронів зі штучним інтелектом і підзаряджанням від природних джерел енергії. Це не моя вигадка, це прогноз багатьох експертів у цій галузі. І саме Україна, яка змушена стати одним зі світових лідерів у бойовому дронобудуванні, має перспективи реалізації подібного амбітного проекту, який фактично виводить людство з-під загрози ядерного самогубства.

Підкреслю: мова про нейтралізацію всієї російської ядерної тріади: і ракетних шахт, і рухомих ракетних комплексів, і підводних човнів, і сховищ ЯЗ. Доставляти рій дронів до району розгортання можливо різними методами – за допомогою безпілотників літакового типу, повітряних куль, балістичних ракет, навіть залізничним транспортом в рамках диверсійної спецоперації. Хочу зауважити, що одиничні дослідні зразки мініатюрних дронів вже майже мають необхідні технічні характеристики для подібної розробки.

От таким має бути український «Проект Хортиця» – по аналогії з «Манхеттенським проектом», у рамках якого США створювали свою ядерну зброю.

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Джерело
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Теги: росія Ізраїль Україна модель озброєння шантаж ядерна зброя

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