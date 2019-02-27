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    Жизнь

    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании

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    Принцесса Беатрис - Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
    Принцесса Беатрис

    Дочь Сары Фергюсон и принца Эдрю Беатриса работает в технической фирме Afiniti

    Принцесса Беатрис поделилась с трудностями, с которыми столкнулась, когда пришла в компанию Afiniti. Фирма специализируется на разработке программного обеспечения.

    Сейчас дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон занимает в компании пост вице-президента по вопросам партнерства и стратегического развития. Она отвечает за расширение деловых связей, рост компании и работе с клиентами.

    30-летняя внучка Елизаветы II призналась, что раньше не задумывалась об ущемлении прав женщин, пока не стала работать в «айтишной» фирме.

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    Принцесса Беатрис
    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании
    Внучка Елизаветы II столкнулась с ущемлением прав женщин, когда стала работать в IT-компании

    Именно там она столкнулась с тем, что на женщин, которые хотят и умеют работать, смотрят свысока и это создавало далеко от комфортной обстановку для работы.

    Это заставило Беатрису задуматься, как исправить положение, так как гендерное неравенство особенно ярко проявляется в сфере высоких технологий, которая считается привилегией мужского пола, этаким «закрытым клубом для парней».

    Принцесса заявила, что, находясь на посту вице-президента компании, делает все возможное, чтобы расширять возможности женщин.

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