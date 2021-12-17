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    За несколько часов до начала: конкурс «Мисс Мира 2021» отменили

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    Представлять Украину на конкурсе в Пуэрто-Рико должна была Александра Яремчук - За несколько часов до начала: конкурс «Мисс Мира 2021» отменили
    Представлять Украину на конкурсе в Пуэрто-Рико должна была Александра Яремчук
    Фото из открытых источников

    Конкурс «Мисс Мира 2021» должен был состояться в ночь с 16 на 17 декабря

    Представлять Украину на конкурсе в Пуэрто-Рико должна была Александра Яремчук. Девушка сообщила, что ей очень жаль, что так произошло, поскольку на подготовку потратила много сил и времени.

    У виннитчанки Александры Яремчук сначала были проблемы с визой, однако ее удалось открыть. Но на конкурсе на планируемую дату она не сможет представить Украину, поскольку за 6 часов до начала организаторы отменили его. Об этом девушка сообщила в видеокомментарии для ТСН.

    Яремчук очень расстроена, поскольку участниц вместе с делегациями отправляют домой. Отметим, в Пуэрто-Рико представительницы разных стран в течение месяца готовились к «Мисс Мира 2021».

    В настоящее время новая дата проведения конкурса неизвестна. Организаторы ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом и проведут «Мисс Мира 2021» в течение 90 дней.

    «Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение следующих 90 дней», – говорится в заявлении.

    Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря в Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 («Мисс Вселенная-2021»). Наша Анна Неплях не попала даже в финал – не вошла в топ-16. В своем Инстаграм она написала так: «80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации».

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    Теги: мода и красота
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    За несколько часов до начала: конкурс «Мисс Мира 2021» отменили