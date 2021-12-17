За несколько часов до начала: конкурс «Мисс Мира 2021» отменили

Конкурс «Мисс Мира 2021» должен был состояться в ночь с 16 на 17 декабря

Представлять Украину на конкурсе в Пуэрто-Рико должна была Александра Яремчук. Девушка сообщила, что ей очень жаль, что так произошло, поскольку на подготовку потратила много сил и времени.

У виннитчанки Александры Яремчук сначала были проблемы с визой, однако ее удалось открыть. Но на конкурсе на планируемую дату она не сможет представить Украину, поскольку за 6 часов до начала организаторы отменили его. Об этом девушка сообщила в видеокомментарии для ТСН.

Яремчук очень расстроена, поскольку участниц вместе с делегациями отправляют домой. Отметим, в Пуэрто-Рико представительницы разных стран в течение месяца готовились к «Мисс Мира 2021».

В настоящее время новая дата проведения конкурса неизвестна. Организаторы ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом и проведут «Мисс Мира 2021» в течение 90 дней.

«Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение следующих 90 дней», – говорится в заявлении.

Напомним, в ночь с 12 на 13 декабря в Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 («Мисс Вселенная-2021»). Наша Анна Неплях не попала даже в финал – не вошла в топ-16. В своем Инстаграм она написала так: «80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации».