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    Топ-5 устаревших трендов 2021 года: мнение стилистов

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    Стилисты назвали неактуальными крупные &laquo;уродливые&raquo; кроссовки (ugly sneakers) - Топ-5 устаревших трендов 2021 года: мнение стилистов
    Стилисты назвали неактуальными крупные «уродливые» кроссовки (ugly sneakers)
    Фото из открытых источников

    Who What Wear: в 2022 году следует отказаться от ношения спортивных костюмов на улице

    Редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

    Так, стилисты перечислили пять ныне неактуальных трендов уходящего года. В первую очередь, эксперты порекомендовали воздержаться от принтов в виде шахматной доски. Кроме того, по их словам, из моды вышла обувь на высокой платформе.

    Также в 2022 году специалисты посоветовали отказаться от ношения спортивных костюмов на улице. «Я понимаю, что все мы нуждались в комфорте в 2021 году, но сейчас я не могу дождаться, когда надену нормальную одежду и уберу подальше свои треники», – поделилась редактор Эмма Спеддин (Emma Speddin).

    Помимо этого, стилисты назвали неактуальными крупные «уродливые» кроссовки (ugly sneakers). По словам журналистки Джой Монтгомери (Joy Montgomery), такая обувь осталась далеко в прошлом, и покупателям стоит обратить внимание на более лаконичные позиции. Среди них – мокасины, туфли и сандалии.

    Создательница видеоконтента Реми Афолаби (Remi Afolabi), в свою очередь, призвала забыть о трендах, вернувшихся в моду из 2000-х.

    «Было интересно наблюдать за возрождением моды 2000-х годов, но, я думаю, что пришло время оставить это в 2021 году», – пояснила эксперт.

    Напомним, тренды нулевых активно покоряют модные подиумы: за последний год в наш гардероб переместилось уже так много одежды, которая была на пике популярности 20 лет назад.

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    Теги: мода и красота одежда
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    Топ-5 устаревших трендов 2021 года: мнение стилистов