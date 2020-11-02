Врач-шоумен Комаровский назвал главную странность коронавируса

Лекарь рассказала о своих опасениях

Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в другой лаборатории они получают противоположный результат.

«Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», — заметил врач. Он связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.