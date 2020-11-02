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    Жизнь

    Врач-шоумен Комаровский назвал главную странность коронавируса

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    Врач и телеведущий Евгений Комаровский - Врач-шоумен Комаровский назвал главную странность коронавируса
    Врач и телеведущий Евгений Комаровский
    Фото: @doctor_komarovskiy / Instagram

    Лекарь рассказала о своих опасениях

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью изданию «Украина.ру» назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат. В то же время у пациентов и знакомых Комаровского часто выявляется высокий уровень антител, при том что у них не было никаких симптомов заболевания. Более того, в другой лаборатории они получают противоположный результат.

    «Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего», — заметил врач. Он связал эту странность с недостаточно высоким качеством тестов.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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    телеведущий Евгений Комаровский коронавирус
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