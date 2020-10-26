Врач-шоумен Комаровский назвал простой способ определить зараженного коронавирусом



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60-летний доктор Евгений Комаровский объяснил, как отличить Covid-19 от гриппа

Медик порекомендовал обратить внимание на главный симптом инфекции – потерю обоняния

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как выявляет зараженных коронавирусом. «При гриппе тоже часто пропадает нюх, но это случается по другим причинам – нос заложен, насморк, отек слизистой и отек клеток, чувствительных к запахам. А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», — поделился врач.

Комаровский посоветовал россиянам проводить тест «Чем это пахнет?» вместо измерения температуры в общественных пространствах. «Если вы учитель в школе или отвечаете за проведение термометрии и допуск к работе на своем предприятии, то потрите тряпочку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Если различает запах, то это банальное ОРВИ», — пояснил медик на своем сайте.

Комаровский заверил, что при коронавирусе потеря обоняния временная. Для возобновления этой функции организму нужно до трех недель, в редких случаях – до трех месяцев.

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