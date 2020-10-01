Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без лифчика показала красивую грудь



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23-летняя Кайли Дженнер не оставила места воображению instagram.com/kyliejenner/

Американская звезда надела ультракороткий топ на голое тело

Самая молодая миллиардерша в мире не перестает впечатлять общественность откровенными образами. Дженнер любит похвастаться выдающимися формами, а заодно и стильным нарядом.

Так, Кайли составила провокационный look из белого топа и джинсов с высокой посадкой. Под облегающую майку инстадива не надела белье, поэтому грудь и соски просвечивали через ткань. Звезда подразнила фолловеров, сняв свои женственные формы крупным планом.

«Крошка, ты, считай, голая!», «Горячо до безумия», «Фигура обалденная», «Я бы в таком на улицу не вышла, но тебе классно», «Провокация — твое второе имя!» - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»