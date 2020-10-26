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    Жизнь

    Вышел трейлер документального фильма об Одри Хепберн (видео)

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    <p>В трейлере к фильму можно будет увидеть интервью с сыном актрисы, бывшим креативным директором Givenchy и почетным директором по дизайну Tiffany &amp; Co.</p> <div></div> - Вышел трейлер документального фильма об Одри Хепберн (видео)

    В трейлере к фильму можно будет увидеть интервью с сыном актрисы, бывшим креативным директором Givenchy и почетным директором по дизайну Tiffany & Co.

    Опубликован трейлер документального фильма об актрисе Одри Хепберн

    В картине будут представлены интервью с сыном актрисы Шоном Хепберном Феррером, бывшим креативным директором Givenchy Клэр Уэйт Келлер и почетным директором по дизайну Tiffany & Co. Джоном Лорингом. Об этом пишет Harper's Bazaar.

    Создатели фильма решили подчеркнуть любовь Хепберн к балету: три балерины (Франческа Хейворд, Алессандра Ферри и Кира Мур) сыграют разные жизненные этапы актрисы. Хейворд сыграет Одри на пике славы, Ферри покажет актрису в более зрелые годы, а Мур расскажет о «молодой Одри».

     «Фильм содержит откровенные интервью с теми, кто знал ее лучше всего, переплетающиеся с редкими архивными кадрами», — рассказала режиссер и сценарист картины Хелена Коэн.

    Планируется, что онлайн-премьера фильма состоится 30 ноября в Великобритании.

    Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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