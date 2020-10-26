Влажная Настя Каменских в откровенном бикини смутила фанатов (фото)



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Певица Настя Каменских сексуально поплескалась под струями воды instagram.com/kamenskux/

Звезда показала, чем щедро наградила ее природа

Певица Настя Каменских в очередной раз похвасталась эффектной фигурой без изъяна, опубликовав в Instagram свежий провокационный кадр. Анастасия Каменских позировала в лимонном купальнике, подставив звездное тело под струи воды. Девушка сексуально поплескалась под душем, впечатлив поклонников. Фолловеры пришли в восторг от увиденного. И этому есть свое объяснение. Посмотрите, как эффектно и грациозно выглядит поп-дива.

instagram.com/kamenskux/

«Волшебная девушка», «Стройная, талия восхитительная, можно двумя мужскими ладонями объять», «Настенька, очень красивая», «Любуюсь и восхищаюсь», «Не осрамилась!!», «Какая же вы женственная, да, есть лишний вес, да все не так идеально! Но все же», «А что топорщится под лифом?!», «Самая-самая, любим такую красоту от вас», «Вечернее фото не для слабонервных!!», «Идеал женщины», «Роскошная талия, мягкий животик, а какие бедра, ух!», «Очаровательная нимфа», «Мокрый купальник только подчеркивает ваши формы, чистый соблазн», — пишут поклонники.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.