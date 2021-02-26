Высыпания и язвы. У скованных цепью влюбленных из Харькова начались серьезные проблемы
Ребятам пришлось вызвать бригаду «Скорой помощи»
Влюбленные из Харькова, которые на день Святого Валентина сковали себя цепью на три месяца, пожаловались на проблемы со здоровьем. У Виктории появились раны на руках.
Об этом влюбленная пара сообщила на своей странице в Instagram.
Виктория и Александр из Харькова решили сковать себя одной цепью на три месяца в знак любви, и, чтобы попасть в Книгу рекордов. Вместе они уже 10 дней и недавно признались, что научились многое делать в тандеме – есть, одеваться, спать и гулять. Саша научился делать Виктории укладку, а его возлюбленная стала неплохо разбираться в устройстве автомобиля.
А недавно у Виктории начались проблемы со здоровьем. На ее руке появились крупные язвы. Ранее она жаловалась на раздражение и начала носить повязку. К врачам она обращалась и ей сказали, что серьезных причин для беспокойства нет. Одно звено цепи было раскаленным и это спровоцировало раздражение. Виктории прописали мазь, но она не помогла.
В среду девушке пришлось вызвать бригаду «Скорой помощи». О том, чем закончился визит врачей, влюбленные не рассказали, но уже через несколько часов на их странице появился новый пост.
Ребята попросили посоветовать хорошего врача в Киеве, так как они ничего в столице не знают.
«Вот и начались траблы. Похоже, от цепи у Вики сильные высыпания на руке. Вы нам в сторис посоветовали мазь – спасибо, стало немного лучше. Но все-таки как-то стремно. Посоветуйте, пожалуйста, какого-то хорошего врача в Киеве – недорого! А то мы в панике и ничего здесь не знаем», - написали влюбленные.
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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.