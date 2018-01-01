Выйдет фильм об авторитетном историке, доказавшем, что в Х веке Киев опережал европейские столицы

В картине будут рассказаны уникальные факты об украинской столице

В воскресенье, 25 февраля, телеканал «Интер» покажет фильм об академике Петре Толочко, который доказал, что в Х веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы. Петр Толочко 30 лет возглавлял Институт археологии, написал сотни трудов и десятки книг. Научная деятельность Петра Петровича посвящена исследованию истории Киевской

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петр Толочко

В картине будут рассказаны уникальные факты об украинской столице

В воскресенье, 25 февраля, телеканал «Интер» покажет фильм об академике Петре Толочко, который доказал, что в Х веке Киев опережал по развитию другие европейские столицы.

Петр Толочко 30 лет возглавлял Институт археологии, написал сотни трудов и десятки книг. Научная деятельность Петра Петровича посвящена исследованию истории Киевской Руси. В общей сложности 15 лет академик провел в археологических экспедициях. Он возродил археологию древнего Киева, которая в силу разных причин, в том числе после репрессий 30-х годов, была полностью уничтожена.

Петр Толочко установил возраст Киева. Благодаря его настойчивости было определено, что Киеву 1500 - на 200 лет больше, чем принято было тогда считать. Толочко опроверг утверждения некоторых ученых, что в десятом веке киевляне жили в землянках. Он окончательно доказал: в то время Киев был богатым и сильным городом, превосходящим в развитии многие европейские столицы.

21 февраля известному украинскому историку, археологу, академику Петру Петровичу Толочко исполнилось 80 лет. К юбилею знаменитого ученого телеканал «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства «Петр Толочко. Учебник истории» - в воскресенье, 25 февраля, в 21:30.

«Петр Толочко знает о нашем прошлом гораздо больше, чем мы сами. Это ученый, который является настоящим историком. Его труды, его выводы и открытия опираются на археологические исследования. Археология не интерпретирует действительность. Археология – это сама действительность. Ее невозможно извратить. Петр Толочко всю жизнь занимался историей, а теперь вынужден ее защищать, тем самым сохраняя ее для нас», – говорит один из авторов фильма, главный редактор телеканала Антон Никитин.

Ученый с мировым именем Петр Толочко мог эмигрировать за рубеж еще во времена Советского Союза. И сегодня он получает предложения уехать в Европу, где ему могут обеспечить комфортную и безбедную жизнь. Но его жизнь и его работа связаны с Украиной.

«У меня была возможность уехать, но я этого не сделал и не сделаю, - говорит академик Петр Толочко. - Потому что вся моя жизнь здесь, в Киеве».

Петр Толочко на раскопках

Коллеги и знакомые Петра Толочко говорят, что всю жизнь ему приходилось нелегко: он вынужден был доказывать и защищать свою позицию, держать удары судьбы, но это только закаляло его и подталкивало идти вперед.

«Я не могу согласиться с тем, что сегодня в Украине сносятся памятники прошлым героям, - говорит Петр Петрович. - И стираются с киевской топонимики их имена, улицы, бульвары. Но люди же это делают. И ломают через колено таких, как я, и мне подобных. Я этого принять не могу. И когда мне заявляют, что я не люблю Украину, мне слышать это даже не столько смешно, сколько больно. В моей последней книге я рассуждаю над проблемами патриотизма, о котором не кричат с трибун. Это интимное чувство. Это такое глубинное чувство, которое роднит тебя корнями с этой почвой, с этой землей».

В документальном проекте о Петре Толочко и его выдающихся работах рассказывают известные ученые: академик Национальной академии наук Украины Виктор Барьяхтар; профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент НАН Исаак Трахтенберг; украинский архитектор, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Лариса Скорик и другие.