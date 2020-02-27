Warner Bros экранизирует «Сказки Барда Бидля» Джоан Роулинг



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Актеры из «Гарри Поттера» вновь объединятся для нового проекта из вселенной Джоан Роулинг

Сборник «Сказки Барда Бидля» стал важной частью сюжета саги о Гарри Поттере

Актеры, воплотившие персонажей из вселенной Гарри Поттера, вновь объединятся для нового проекта Warner Bros. Studio. Об этом сообщает Time.

Джейсон Исаак (Люциус Малфой), Эванна Линч (Полумна Лавгуд), Бонни Райт (Джинни Уизли), а также Джуд Лоу (молодой Альбус Дамблдор в серии-приквеле «Фантастические твари и где они обитают») озвучат «Сказки Барда Бидля» и создадут аудиокнигу, которой до сих пор не было. Актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в мюзикле «Проклятое дитя», соавтором которого стала Джоан Роулинг, - она прочитала самую известную часть «Сказок», «Сказку о трех братьях» (в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти» ее читала Эмма Уотсон, воплотившая Гермиону на экране).

Напомним, сборник «Сказки Барда Бидля» стал важной частью сюжета саги о Гарри Поттере. Согласно завещанию Альбуса Дамблдора, книга досталась Гермионе Грейнджер - на первой странице «Сказки о трех братьях» был нарисован символ Даров смерти, которые сыграли принципиальное значение в финале истории Поттера и Волан-де-Морта, а сама сказка объясняла значение этих магических артефактов.