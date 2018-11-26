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    Жизнь

    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак

    • Розсилка
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак

    Ежедневно собак кормят работники магазина и его посетители

    Работники IKEA в итальянском городе Катанья разрешают бездомным собакам отдыхать и греться в магазине у мебели, которая продается.

    Одна из посетительниц IKEA Мартина Тачча поделилась на своей странице в Facebook видео, на котором видно, как прямо в магазине отдыхали уличные собаки - ролик быстро стал популярным и получил одобрение общественности. Растроганы пользователи стали выкладывать аналогичные фото и видео.

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    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак
    Забота о ближнем: IKEA пускает к себе погреться бездомных собак

    Ежедневно собак кормят работники магазина и его посетители, а некоторых животных постояльцев покупатели даже забрали домой. Многие пользователи высказались в поддержку того, чтобы и другие предприятия взяли пример с IKEA и открыли свои двери для бездомных животных.

     

    Джерело: platforma

    в мире животных Facebook IKEA новости
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