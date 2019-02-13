Заботливая герцогиня: Меган Маркл сделала подарок караулу Кенсингтонского дворца



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Меган Маркл

Герцогиня Сассекская проявила заботу о королевском персонале.

У Меган Маркл и принца Гарри очень жесткие графики. Герцогу и герцогине Сассекским постоянно надо присутствовать на различных мероприятиях, что уже само по себе утомительно, тем более с учетом беременности экс-актрисы. К этому добавляются еще и хлопоты, связанные с переездом из Кенссингтонского дворца в Фрогмор.

Еще перед свадьбой принц Гарри и его избранница объявили о том, что все гости вместо подарков могут сделать пожертвования в благотворительный фонд. Однако некоторые личности все же преподнесли презенты молодоженам, которые тем пришлось вернуть.





Забота обо всех будничных, но жизненно необходимых вещах, начиная от передвижения, координации королевских туров, подготовки одежды и так далее, ложится на королевский персонал. Меган очень ценит усилия своих работников и не упускает случая поблагодарить их.

Недавно стало известно о подарке герцогини для караульных Кенсингтонского дворца. Когда ее спросили о коробках, стоящих вдоль стены в Ноттингэмском коттедже, Маркл объяснила, что в них находятся обогреватели для рук. «Каждый раз, когда на улице холодает, я отношу их на сторожевые посты. Караульные стоят на дежурстве и я не хочу, чтобы парни мерзли», - цитирует герцогиню Cheatsheet.