Защитником вдовы рэпера Картрайта стал адвокат российского историка, расчленившего студентку



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Рэпер Энди Картрайт

После обнаружения в квартире в центре Петербурга расчлененного тела 30-летнего украинского рэпера Энди Картрайта было возбуждено уголовное дело об убийстве

Адвокатом вдовы украинского рэпера Энди Картрайта стал Сергей Лукьянов, который представляет интересы российского историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою бывшую студентку.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга, подозреваемую в убийстве рэпера Марину Кохал будут защищать Лукьянов и другой адвокат Ирина Скурту. Сейчас в Смольниковском райсуде Санкт-Петербурга решают вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что после обнаружения в квартире в центре Петербурга расчлененного тела 30-летнего украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщают российские СМИ, свой поступок она объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он «просто исчезнет».

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