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    Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)

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    Первая леди встретилась с супругами послов - Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)
    Первая леди встретилась с супругами послов
    Фото: instagram.com/olenazelenska_official

    Для дипломатической встречи Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета

    На выходных Елена Зеленская с мужем пришла на открытие праздничного городка в шикарном белом пальто, а вчера, 21 декабря, провела дипломатическую встречу в не менее обворожительном образе.

    Жена президента Украины Елена Зеленская снова приковала к себе внимание цветущим видом и неповторимым утонченным вкусом. Первая леди встретилась с супругами послов, о чем рассказала в Instagram.

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    Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)
    Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)
    Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)
    Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)
    Фото: instagram.com/olenazelenska_official

    Для дипломатической встречи Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета и классическую кремовую рубашку под низ. Бежевые лакированные ботинки с острыми носками идеально сочетались с общей палитрой образа. Из украшений Елена выбрала только обручальное кольцо и серьги-пусеты. Волосы были распущены и выровнены.

    «Дипломатия – в буквальном смысле семейная работа. И успех дипломатической миссии – это не только личный результат посла, но работа в тандеме, где каждый играет свою важную роль. Сегодня провела уникальную встречу с супругами послов. Такое мероприятие состоялось впервые, но, надеюсь, станет традиционным. Ибо всем есть чем поделиться. Во многом чувствую их своими коллегами. В нашем арсенале «мягкая сила» – язык культуры и гуманитарных проектов. Отдельная часть была посвящена миссии, направлениям деятельности, возможностям, дающим этот статус», – поделилась Елена Зеленская.

    Напомним, первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своих литературных предпочтениях и показала книгу, читаемую декабрьскими вечерами.

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    Теги: дипломатия первая леди Елена Зеленская
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    Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)