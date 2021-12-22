Зеленская снова восхитила элегантным и утонченным внешним видом (фото)

Для дипломатической встречи Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета

На выходных Елена Зеленская с мужем пришла на открытие праздничного городка в шикарном белом пальто, а вчера, 21 декабря, провела дипломатическую встречу в не менее обворожительном образе.

Жена президента Украины Елена Зеленская снова приковала к себе внимание цветущим видом и неповторимым утонченным вкусом. Первая леди встретилась с супругами послов, о чем рассказала в Instagram.

Для дипломатической встречи Зеленская выбрала красивый брючный костюм-тройку светло-кораллового цвета и классическую кремовую рубашку под низ. Бежевые лакированные ботинки с острыми носками идеально сочетались с общей палитрой образа. Из украшений Елена выбрала только обручальное кольцо и серьги-пусеты. Волосы были распущены и выровнены.

«Дипломатия – в буквальном смысле семейная работа. И успех дипломатической миссии – это не только личный результат посла, но работа в тандеме, где каждый играет свою важную роль. Сегодня провела уникальную встречу с супругами послов. Такое мероприятие состоялось впервые, но, надеюсь, станет традиционным. Ибо всем есть чем поделиться. Во многом чувствую их своими коллегами. В нашем арсенале «мягкая сила» – язык культуры и гуманитарных проектов. Отдельная часть была посвящена миссии, направлениям деятельности, возможностям, дающим этот статус», – поделилась Елена Зеленская.

Напомним, первая леди страны Елена Зеленская рассказала о своих литературных предпочтениях и показала книгу, читаемую декабрьскими вечерами.