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    Жизнь

    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото

    • Розсилка
    Фото: instagram.com/yalta_k - Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Фото: instagram.com/yalta_k

    Супруги снялись в трогательной фотосессии

    Жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения порадовала поклонников чувственными снимками. На странице в Инстаграмме возлюбленная юмориста запостила серию снимков, где позирует вместе с мужем. Автором фотосета выступила Юлия Добрынина. Съемки происходили на лоне природы. На фотографиях Ксения предстает в роскошном черном платье до пола, Евгений - в белой рубашке и черных брюках.

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    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото
    Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото

    Фаны пары признались, что остались в восторге от увиденных кадров.

    «Оставайтесь всегда такими счастливыми», «очень романтические фотки! Любви вам ... вы очень гармоничные и красивые», «очень хорошие».

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