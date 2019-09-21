Жена «лысого из Квартала» растрогала сеть семейными фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: instagram.com/yalta_k

Супруги снялись в трогательной фотосессии

Жена актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения порадовала поклонников чувственными снимками. На странице в Инстаграмме возлюбленная юмориста запостила серию снимков, где позирует вместе с мужем. Автором фотосета выступила Юлия Добрынина. Съемки происходили на лоне природы. На фотографиях Ксения предстает в роскошном черном платье до пола, Евгений - в белой рубашке и черных брюках.

Фаны пары признались, что остались в восторге от увиденных кадров.

«Оставайтесь всегда такими счастливыми», «очень романтические фотки! Любви вам ... вы очень гармоничные и красивые», «очень хорошие».

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