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    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке

    Хайди Клум купила новую квартиру в доме, который ранее принадлежал художникам
    Известная немецкая телеведущая и модель Хайди Клум купила роскошную квартиру за $5,1 млн. Недвижимость расположена в престижном районе Нью-Йорка – Сохо. Апартаменты находятся на крыше многоэтажки. В этом пентхаусе, площадью 440 квадратных метров, расположено три жилые и три ванные комнаты с потолками высотой 3,5 м. Такой лофт-дом
    • 27 Квiтня, 09:00
    • Розсилка
    Хайди Клум
    Хайди Клум

    Хайди Клум купила новую квартиру в доме, который ранее принадлежал художникам

    Известная немецкая телеведущая и модель Хайди Клум купила роскошную квартиру за $5,1 млн. Недвижимость расположена в престижном районе Нью-Йорка – Сохо. Апартаменты находятся на крыше многоэтажки.

    В этом пентхаусе, площадью 440 квадратных метров, расположено три жилые и три ванные комнаты с потолками высотой 3,5 м. Такой лофт-дом привлекателен еще тем, что на его крыше есть большая терраса с растениями и зоной отдыха.

    В интерьере пентхауса доминирует светлый, минималистичный стиль. Апартаменты обставлены белой мебелью и элегантным декором.

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    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке
    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке
    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке
    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке
    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке
    Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке

    Последние 30 лет этот дом принадлежал художникам. Сейчас Хайди планирует сделать некоторую реконструкцию и несколько изменить интерьер. У модели уже есть один дом в Лос-Анджелесе, который она приобрела в 2014 году за $14 млн, но после реконструкции он теперь оценивается во все $24 млн.

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    Джерело: Новое Время

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