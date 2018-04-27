Легендарная модель показала свой элитный пентхаус в Нью-Йорке

Хайди Клум купила новую квартиру в доме, который ранее принадлежал художникам

Известная немецкая телеведущая и модель Хайди Клум купила роскошную квартиру за $5,1 млн. Недвижимость расположена в престижном районе Нью-Йорка – Сохо. Апартаменты находятся на крыше многоэтажки. В этом пентхаусе, площадью 440 квадратных метров, расположено три жилые и три ванные комнаты с потолками высотой 3,5 м. Такой лофт-дом



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Хайди Клум

Хайди Клум купила новую квартиру в доме, который ранее принадлежал художникам

Известная немецкая телеведущая и модель Хайди Клум купила роскошную квартиру за $5,1 млн. Недвижимость расположена в престижном районе Нью-Йорка – Сохо. Апартаменты находятся на крыше многоэтажки.

В этом пентхаусе, площадью 440 квадратных метров, расположено три жилые и три ванные комнаты с потолками высотой 3,5 м. Такой лофт-дом привлекателен еще тем, что на его крыше есть большая терраса с растениями и зоной отдыха.

В интерьере пентхауса доминирует светлый, минималистичный стиль. Апартаменты обставлены белой мебелью и элегантным декором.

Последние 30 лет этот дом принадлежал художникам. Сейчас Хайди планирует сделать некоторую реконструкцию и несколько изменить интерьер. У модели уже есть один дом в Лос-Анджелесе, который она приобрела в 2014 году за $14 млн, но после реконструкции он теперь оценивается во все $24 млн.

Джерело: Новое Время