Компания Харви Вайнштейна задолжала деньги Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип

Про самого Харви Вайнштейна уже давненько ничего не слышно, но его компания по-прежнему разбирается с последствиями грандиозного скандала

Так, стало известно, что The Weinstein Company по-прежнему должна деньги десяткам кредиторов, в числе которых – Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Бывшие подопечные Харви недополучили от компании свыше 100 тысяч долларов каждая. В прошлом месяце The Weinstein Company, основанная Харви Вайнштейном и его братом, официально объявила о



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Харви Вайнштейн и Дженнифер Лоуренс

Про самого Харви Вайнштейна уже давненько ничего не слышно, но его компания по-прежнему разбирается с последствиями грандиозного скандала

Так, стало известно, что The Weinstein Company по-прежнему должна деньги десяткам кредиторов, в числе которых – Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Бывшие подопечные Харви недополучили от компании свыше 100 тысяч долларов каждая.