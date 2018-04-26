  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Компания Харви Вайнштейна задолжала деньги Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип

    Про самого Харви Вайнштейна уже давненько ничего не слышно, но его компания по-прежнему разбирается с последствиями грандиозного скандала
    Так, стало известно, что The Weinstein Company по-прежнему должна деньги десяткам кредиторов, в числе которых – Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Бывшие подопечные Харви недополучили от компании свыше 100 тысяч долларов каждая. В прошлом месяце The Weinstein Company, основанная Харви Вайнштейном и его братом, официально объявила о
    • 26 Квiтня, 18:15
    • Розсилка
    Харви Вайнштейн и Дженнифер Лоуренс
    Харви Вайнштейн и Дженнифер Лоуренс

    Про самого Харви Вайнштейна уже давненько ничего не слышно, но его компания по-прежнему разбирается с последствиями грандиозного скандала

    Так, стало известно, что The Weinstein Company по-прежнему должна деньги десяткам кредиторов, в числе которых – Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Бывшие подопечные Харви недополучили от компании свыше 100 тысяч долларов каждая.

    В прошлом месяце The Weinstein Company, основанная Харви Вайнштейном и его братом, официально объявила о банкротстве – и благодаря поданным в суд документам стало известно, сколько и кому компания должна.

    Мерил Стрип, как выяснилось, недополучила от Вайнштейнов 142 965 долларов, а Дженнифер Лоуренс ждет выплаты в 102 623 доллара.

    Кроме того, компания Вайнштейнов должна деньги режиссерам Майклу Бэю и Питеру Джексону, актерам Пирсу Броснану и Джулианне Мур, и, что совсем уж забавно, дочери экс-президента Барака Обамы, Малии, которая проходила там стажировку в 2017 году.

    Читайте також
    знаменитости актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ