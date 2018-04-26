Компания Харви Вайнштейна задолжала деньги Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип
- 26 Квiтня, 18:15
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Розсилка
Про самого Харви Вайнштейна уже давненько ничего не слышно, но его компания по-прежнему разбирается с последствиями грандиозного скандала
Так, стало известно, что The Weinstein Company по-прежнему должна деньги десяткам кредиторов, в числе которых – Дженнифер Лоуренс и Мерил Стрип. Бывшие подопечные Харви недополучили от компании свыше 100 тысяч долларов каждая.
В прошлом месяце The Weinstein Company, основанная Харви Вайнштейном и его братом, официально объявила о банкротстве – и благодаря поданным в суд документам стало известно, сколько и кому компания должна.
Мерил Стрип, как выяснилось, недополучила от Вайнштейнов 142 965 долларов, а Дженнифер Лоуренс ждет выплаты в 102 623 доллара.
Кроме того, компания Вайнштейнов должна деньги режиссерам Майклу Бэю и Питеру Джексону, актерам Пирсу Броснану и Джулианне Мур, и, что совсем уж забавно, дочери экс-президента Барака Обамы, Малии, которая проходила там стажировку в 2017 году.