У 49-летней Кайли Миноуг появился мужчина

Певица просто светится от счастья

Кайли Миноуг ходит на свидания с 44-летним креативным директором британского GQ — Полом Соломонсом. Их познакомили общие друзья — они сразу понравились друг к другу. Западные источники передают, Кайли хорошо рядом с Полом — с ним она забывает о неудачных отношениях в прошлом.



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Кайли Миноуг

Певица просто светится от счастья

Кайли Миноуг ходит на свидания с 44-летним креативным директором британского GQ — Полом Соломонсом. Их познакомили общие друзья — они сразу понравились друг к другу. Западные источники передают, Кайли хорошо рядом с Полом — с ним она забывает о неудачных отношениях в прошлом. И несмотря на то что Кайли влюбилась, она не спешит встречаться с Соломоном.

После расставания с бывшим женихом, 30-летним актером Джошуа Сассем Кайли долго чувствовала себя разбитой. Певица не хочет повторять ошибок прошлого: «Мне кажется, это был нервный срыв. Хочу, чтобы это состояние быстрей прошло», — вспоминает певица свое состояние после расставания с Джошуа. По слухам, Сассем изменял Кайли и, когда она в очередной раз поймала его на измене, выгнала из дома.

«Я не хотела бы драматизировать ситуацию, но мне пришлось пройти через затянувшийся нервный срыв. Я была в ужасном состоянии: плакала и не могла остановиться. Чувствовала, что весь мой организм дал сбой. Меня трясло, мне ничего не хотелось. Моя психика просто отказывалась принять то, что произошло» — воспоминает певица о романе с Джошуа. Они начали встречаться в 2015 году. Вскоре пара объявила о помолвке, однако в феврале 2017 года они расстались.

Кроме того, недавно певица призналась, что не хочет иметь детей: «Конечно, мне интересно, каково это — быть мамой. Но в данный момент своей жизни я даже не представляю себя беременной».

Джерело: graziamagazine.ru