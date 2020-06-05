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    Жизнь

    Женщина создала фейковый аккаунт в Tinder, чтобы уличить мужа в измене

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    Женщина создала фейковый аккаунт в Tinder, чтобы уличить мужа в измене

    Женщина рассказала, что они с мужем вместе уже 20 лет, 15 из которых - в браке

    Пользовательница Reddit с ником ThrowRA_sadangry поделилась историей о том, как создала фейковый аккаунт в Tinder и вступила в переписку с собственным мужем, который тайно пользовался приложением для знакомств. Она призналась, что не знает, как ей поступить, и попросила совета.

    Женщина рассказала, что они с мужем вместе уже 20 лет, 15 из которых - в браке. Недавно она случайно обнаружила, что на его телефоне установлен Tinder. Тогда автор поста создала фейковый профиль, чтобы уличить супруга в измене. В итоге муж решил познакомиться с женщиной из поддельного аккаунта и написал ей. «Я не представляю, как поговорить с ним об этом без слез и криков. Как сказать моему мужу, что я знаю о его активности в Tinder и что я больше не доверяю ему?» - обратилась она за советом к пользователям Reddit.

    В комментариях ей посоветовали немного подождать, прийти в себя и попытаться с помощью фейка выяснить больше информации: узнать у мужа, давно ли он пользуется приложением, почему он решил зарегистрироваться и как часто он ходит на свидания. «Если в дальнейшем он начнет придумывать оправдания и врать, вы сможете поймать его на этом», - отметил Examiner007. Другой пользователь посоветовал назначить свидание и посмотреть, как далеко мужчина зайдет. «Если вы решите выяснить отношения сейчас, он может сказать, что установил приложение от скуки или для поднятия самооценки», - предостерег blueseas1242.

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