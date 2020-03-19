Житель Запорожья, укравший аккаунт в игре World of Tanks, заплатит штраф



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Суд назначил штраф - 10 200 гривен

Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к штрафу местного жителя, укравшего чужой аккаунт в онлайн-игре World of Tanks. Приговор опубликован в реестре судебных решений, сообщает издание «Ґрати».

Злоумышленником оказался 27-летний житель Запорожья: он со своего компьютера взломал чужой аккаунт в онлайн-игре World of Tanks. Зашел в личный кабинет на сайте игры «методом перебора идентификационных данных: логина и пароля». Затем обвиняемый изменил пароль «для дальнейшей продажи аккаунта неустановленным лицам».

Следователь посчитал, что он совершил несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (часть 1 статьи 161 Уголовного кодекса).

Сообщается, что обвиняемый на суде признал вину и подтвердил, что он действительно взломал чужой аккаунт. В связи с признанием вины суд не исследовал другие доказательства и сразу вынес приговор.

Суд назначил штраф 10 200 гривен. Суд также взыскал с него 6 280 гривен за экспертизу и изъял системный блок его компьютера.