Группа «Ленинград» презентовала видеоклип с религиозным подтекстом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из нового клипа группы «Ленинград»

В видео рассказывается история девушки, которая пришла в ночной клуб и влюбилась в Иисуса

«Ленинград» выпустил клип на песню «i_$uss», которая записана в формате танцевального хаус-трека. Режиссером нового видео стал Леонид Колосовский, который снял видеоклипы группе «Время и Стекло» и дуэту «Потап и Настя».

По сюжету, главная героиня, которую сыграла участница проекта «Х-фактор» Мария Стопник вместе с подругами съедает таблетку и идёт в ночной клуб. В клубе девушка сначала выпивает стакан вина, а затем видит танцующего парня с длинными тёмными волосами и бородой — он напоминает ей Иисуса Христа, которого сыграл Назар Проценко. В клубе ей становится плохо, девушка выбегает на улицу, где снова встречает парня, похожего на Иисуса. Она раздаёт хлеб бомжам на улице, после чего беременеет и рожает iPad. На экране девушка видит экран с инстаграм-аккаунтом этого парня. После счастливая героиня идёт домой по проезжей части, где от неё уворачивается грузовик. Однако она погибает под упавшим столбом.

Ролик и песня полностью посвящены религиозной теме и наполнены отсылками к христианским образам. Яблоко, которое съела Ева и которым угостила Адама, бедняки, выпрашивающие хлеб, непорочное зачатие, кровь, идущая вместо воды, фраза «Встань и иди», спускающийся с небес Иисус, белый козлёнок на руках.

По материалам: tjournal.ru