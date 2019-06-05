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    Шоу-биз

    Группа «Ленинград» презентовала видеоклип с религиозным подтекстом

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    Кадр из нового клипа группы&nbsp;&laquo;Ленинград&raquo;&nbsp; - Группа «Ленинград» презентовала видеоклип с религиозным подтекстом
    Кадр из нового клипа группы «Ленинград» 

    В видео рассказывается история девушки, которая пришла в ночной клуб и влюбилась в Иисуса

    «Ленинград» выпустил клип на песню «i_$uss», которая записана в формате танцевального хаус-трека. Режиссером нового видео стал Леонид Колосовский, который снял видеоклипы группе «Время и Стекло» и дуэту «Потап и Настя». 

    По сюжету, главная героиня, которую сыграла участница проекта «Х-фактор» Мария Стопник вместе с подругами съедает таблетку и идёт в ночной клуб. В клубе девушка сначала выпивает стакан вина, а затем видит танцующего парня с длинными тёмными волосами и бородой — он напоминает ей Иисуса Христа, которого сыграл Назар Проценко. В клубе ей становится плохо, девушка выбегает на улицу, где снова встречает парня, похожего на Иисуса. Она раздаёт хлеб бомжам на улице, после чего беременеет и рожает iPad. На экране девушка видит экран с инстаграм-аккаунтом этого парня. После счастливая героиня идёт домой по проезжей части, где от неё уворачивается грузовик. Однако она погибает под упавшим столбом.

    Ролик и песня полностью посвящены религиозной теме и наполнены отсылками к христианским образам. Яблоко, которое съела Ева и которым угостила Адама, бедняки, выпрашивающие хлеб, непорочное зачатие, кровь, идущая вместо воды, фраза «Встань и иди», спускающийся с небес Иисус, белый козлёнок на руках.

    По материалам: tjournal.ru

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