Григорий Лепс попал в «черный список» Литвы



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Григорий Лепс Gottstat.com

Один из любимых артистов Путина стал персоной нон-грата не только в Украине

Власти Литвы объявили Григория Лепса персоной нон грата из-за его возможных связей с криминальным миром. Ограничения были введены на основании списка Магнитского.

«С учетом обращения главы МИД, подтверждаем, что министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас 30 апреля подписал приказ, запрещающий въезд данному лицу на территорию Литовской Республики», – цитирует представителя главы МВД Еву Дирмайте издание Delfi.

Решение в отношении Лепса принималось "после консультаций с союзниками". Об этом заявил вице-министр иностранных дел Дарюс Скусявичюс.

«Нам кажется, что то, что ему инкриминируют в США, - достаточный повод для внесения в наш список», - отметил дипломат.

Стоит отметить, что Григорию Лепсу запрещен въезд в Израиль, Великобританию и США. Также, российский артист находится в черном списке сайта «Миротворец» из-за незаконного пересечения государственной границы Украины и поддержки российского оккупационного режима в Крыму.