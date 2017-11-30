Журнал Vogue заявил о прекращении сотрудничества с двумя известными фотографами

Модный глянец отказался от услуг Марио Тестино и Брюса Вебера

Скандалы связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах разгораются с новой силой. На этот раз в газете The New York Times опубликовали скандальную статью о двух легендарных фотографах - Марио Тестино и Брюсе Вебере. Обвинения в сторону Марио Тестино, любимца британской королевской семьи и мирового глянца, представили 13 мужчин-моделей и



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Модный глянец отказался от услуг Марио Тестино и Брюса Вебера

Скандалы связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах разгораются с новой силой. На этот раз в газете The New York Times опубликовали скандальную статью о двух легендарных фотографах - Марио Тестино и Брюсе Вебере. Обвинения в сторону Марио Тестино, любимца британской королевской семьи и мирового глянца, представили 13 мужчин-моделей и ассистентов, в то время как против коммерчески успешного Вебера засвидетельствовали 15 человек. Оба фотографа отрицают подобные обвинения. Журнал Vogue и издательский дом Condé Nast заявили о прекращении сотрудничества до выяснения обстоятельств.

«Последние несколько месяцев были чрезвычайным временем расплаты и изменений, и я, как и многие другие, была поражена мужеством тех, кто выступил с заявлениями о сексуальных домогательствах, - комментирует главный редактор американского Vogue Анна Винтур. – Злоупотребление властью продолжалось слишком долго во многих местах, в том числе в Вашингтоне, в Голливуде, в вещании, в журналистике, в Силиконовой долине, и, что немаловажно, в моде, где многие молодые женщины и мужчины говорили о манипуляциях и принуждение на встречах, съемках и в других рабочих ситуациях».

В Condé Nast также составили новые правила для сотрудников и творческих команд, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду: отказ от работы с несовершеннолетними моделями, запрет на употребление алкоголя на съемках и пр.

Комментируя ситуацию с Вебером и Тестино, Анна Винтур подчеркнула, что контрибьюторы были ее личными друзьями и многое сделали для бренда. Винтур верит в силу прощения и покаяния, но до выяснения обстоятельств останавливает работу с фотографами.

Источник: Журнал Vogue.