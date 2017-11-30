  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Журнал Vogue заявил о прекращении сотрудничества с двумя известными фотографами

    Модный глянец отказался от услуг Марио Тестино и Брюса Вебера
    Скандалы связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах разгораются с новой силой. На этот раз в газете The New York Times опубликовали скандальную статью о двух легендарных фотографах - Марио Тестино и Брюсе Вебере. Обвинения в сторону Марио Тестино, любимца британской королевской семьи и мирового глянца, представили 13 мужчин-моделей и
    • Вчора, 14:16
    • Розсилка

    Модный глянец отказался от услуг Марио Тестино и Брюса Вебера

    Скандалы связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах разгораются с новой силой. На этот раз в газете The New York Times опубликовали скандальную статью о двух легендарных фотографах - Марио Тестино и Брюсе Вебере. Обвинения в сторону Марио Тестино, любимца британской королевской семьи и мирового глянца, представили 13 мужчин-моделей и ассистентов, в то время как против коммерчески успешного Вебера засвидетельствовали 15 человек. Оба фотографа отрицают подобные обвинения. Журнал Vogue и издательский дом Condé Nast заявили о прекращении сотрудничества до выяснения обстоятельств.

    «Последние несколько месяцев были чрезвычайным временем расплаты и изменений, и я, как и многие другие, была поражена мужеством тех, кто выступил с заявлениями о сексуальных домогательствах, - комментирует главный редактор американского Vogue Анна Винтур. – Злоупотребление властью продолжалось слишком долго во многих местах, в том числе в Вашингтоне, в Голливуде, в вещании, в журналистике, в Силиконовой долине, и, что немаловажно, в моде, где многие молодые женщины и мужчины говорили о манипуляциях и принуждение на встречах, съемках и в других рабочих ситуациях».

    В Condé Nast также составили новые правила для сотрудников и творческих команд, чтобы обеспечить безопасную рабочую среду: отказ от работы с несовершеннолетними моделями, запрет на употребление алкоголя на съемках и пр.

    Комментируя ситуацию с Вебером и Тестино, Анна Винтур подчеркнула, что контрибьюторы были ее личными друзьями и многое сделали для бренда. Винтур верит в силу прощения и покаяния, но до выяснения обстоятельств останавливает работу с фотографами.

    Источник: Журнал Vogue.

    Читайте також
    скандал мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ