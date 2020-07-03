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    Жизнь

    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда

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    Королева Великобритании Елизавета II - Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Королева Великобритании Елизавета II

    В коллекции королевы есть розовый, зеленый, фиолетовый, синий, красный, белый, коричневый, голубой, бордовый, мятный и желтый зонты

    Журналисты The Sun раскрыли секрет коллекции разноцветных зонтов королевы Великобритании. Информация появилась на сайте портала.

    По информации издания, с 1993 Елизавета II предпочитает прозрачные зонты Fulton модели Birdcage с цветными вставками, стоимость которых на сайте марки составляет 21 фунт стерлингов (1840 рублей). Отмечается, что бренд изготавливает их по индивидуальному заказу королевы в различных цветах, чтобы они идеально сочетались с оттенками ее нарядов и шляп.

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    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда
    Журналисты раскрыли секрет зонтов Елизаветы II в цвет наряда

    Так, например, в коллекции Елизаветы II есть розовый, зеленый, фиолетовый, синий, красный, белый, коричневый, голубой, бордовый, мятный и желтый зонты. Кроме того, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон также появились на публике с изделием любимого бренда королевы: их сфотографировали на премьере фильма War Horse в 2012 году с зонтом с черной отделкой.

    25 мая личный парикмахер королевы Великобритании раскрыл секрет ее прически во время карантина, который ввели из-за вспышки коронавируса. Оказалось, что Елизавета II не в первый раз делает укладку сама, если рядом нет специалиста, поскольку занимается укладкой волос самостоятельно на летнем отдыхе в замке Балморал.

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    мода и красота Кейт Миддлтон Принц Уильям Королева Елизавета II как быть модным
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