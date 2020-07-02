Фото самых неудачных стрижек в 2020 году



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти 12 стрижек были сделаны профессиональными парикмахерами, но даже это не спасает их обладателей от насмешек

Прошла только половина 2020 года, а произошедших событий хватит на целое десятилетие. Этот год признан одним из самых неудачных в новом тысячелетии, многие пользователи даже уверены, что сценарий происходящего написал сам Стивен Кинг. С ужасным 2020-м будут четко ассоциироваться ужасные стрижки, которые люди сотворили своими руками во время карантина.

Эти 12 стрижек были сделаны профессиональными парикмахерами, но даже это не спасает их обладателей от насмешек и косых взглядов окружающих. Вот так действительно тот случай, когда лысина выглядела бы гораздо лучше.

«Вряд ли ему кто-то позвонит», «Когда нравится привлекать внимание», «Строгая спереди, дерзкая сзади», «От этой улыбки не останется и следа, когда она увидит себя в зеркало», «Вдохновлялись желтком?», «Лучше не показывать эту стрижку сторонникам теории заговора», - комментируют фото пользователи сети.

Читайте также: Потерявшийся котенок самостоятельно вернулся домой на поезде