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    Курьез

    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году

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    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году

    Эти 12 стрижек были сделаны профессиональными парикмахерами, но даже это не спасает их обладателей от насмешек

    Прошла только половина 2020 года, а произошедших событий хватит на целое десятилетие. Этот год признан одним из самых неудачных в новом тысячелетии, многие пользователи даже уверены, что сценарий происходящего написал сам Стивен Кинг. С ужасным 2020-м будут четко ассоциироваться ужасные стрижки, которые люди сотворили своими руками во время карантина.

    Эти 12 стрижек были сделаны профессиональными парикмахерами, но даже это не спасает их обладателей от насмешек и косых взглядов окружающих. Вот так действительно тот случай, когда лысина выглядела бы гораздо лучше.

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    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году
    Фото самых неудачных стрижек в 2020 году

    «Вряд ли ему кто-то позвонит», «Когда нравится привлекать внимание», «Строгая спереди, дерзкая сзади», «От этой улыбки не останется и следа, когда она увидит себя в зеркало», «Вдохновлялись желтком?», «Лучше не показывать эту стрижку сторонникам теории заговора», - комментируют фото пользователи сети.

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    мода и красота фотография волосы
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